مدمرة إيطالية تسقط طائرة مسيرة في البحر الأحمر

أفادت وزارة الدفاع بأن مدمرة ايطالية أسقطت طائرة مسيرة كانت تتجه نحوها السبت في البحر الأحمر، حيث يكثف الحوثيون هجماتهم على السفن دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.



وقالت الوزارة في بيان: "التزاما بمبدأ الدفاع المشروع عن النفس، أسقطت المدمرة دويليو مسيرة في البحر الأحمر. وكانت المسيرة التي تنطبق مواصفاتها على (مسيرات) أخرى استخدمت في هجمات سابقة، موجودة على بعد ستة كيلومترات من السفينة الإيطالية وتحلق في اتجاهها".



وفي مقابلة الأحد مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، ندد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو بهجمات الحوثيين، معتبرا أنها تشكل "انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".