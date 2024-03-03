الرئيس الفلسطيني في تركيا الثلاثاء

يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء الى تركيا تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب إردوغان، وفق ما أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأحد.وقال الوزير التركي في ختام المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا (جنوب) إن "الرئيس اردوغان دعا عباس الى تركيا لمناقشة الوضع في فلسطين والحرب المستمرة، وللاطلاع على المحادثات" التي تجريها السلطة الفلسطينية مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.ولم يتم تحديد مكان اللقاء بين الرئيسين.كذلك، أكد فيدان أن "المفاوضات بهدف التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة تتواصل عبر الوسطاء"، مع "رغبة حقيقية وجهد فعلي لبلوغ وقف لإطلاق النار قبل رمضان".