وزير الخارجية: تركيا تأمل أن تبدأ محادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا قريبا

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم، أن تركيا تأمل أن تبدأ محادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا قريبا.



وجاءت تصريحات فيدان في ختام منتدى دبلوماسي عُقد في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا.



وكان فيدان قد التقى مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الجمعة على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي. وقال للصحفيين إنه ناقش عددا من القضايا مع لافروف، منها الوضع في أوكرانيا.



وقال فيدان: "فيما يتعلق بالمسألة الأوكرانية، وجهة نظرنا هي أن الجانبين وصلا إلى حدود ما يمكنهما الحصول عليه بالحرب. ونعتقد أن الوقت قد حان لبدء حوار لوقف إطلاق النار".



وأضاف: "هذا لا يعني الاعتراف بالاحتلال (الروسي)، لكن يجب مناقشة قضيتي السيادة ووقف إطلاق النار بشكل منفصل".



وتسعى تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تشترك في حدود بحرية مع كل من أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود، إلى الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع البلدين منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين.



وتقدم أنقرة دعما عسكريا لأوكرانيا، كما عبرت عن دعمها لسلامة الأراضي الأوكرانية، لكنها تعارض أيضا فرض عقوبات على روسيا.



وقال فيدان: "مقتل وإصابة أكثر من 500 ألف شخص والدمار التام للبنية التحتية والبنية الفوقية لبلد بأكمله ليس واقعا يمكننا تحمله".



وأضاف: "هذا يجب أن يتوقف بطريقة ما. ولإيقاف هذا، يجب إجراء بعض المحادثات ويجب على الجميع أن يعتادوا على هذه الفكرة".