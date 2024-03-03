إقليم كردستان العراق يجري الانتخابات البرلمانية في 10 حزيران

أعلنت حكومة إقليم كردستان بشمال العراق في بيان اليوم، أن الانتخابات البرلمانية ستجري في العاشر من حزيران.



وذكر البيان أن رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان برزاني أصدر مرسوما اليوم الأحد بالموافقة على الموعد.



وتجرى الانتخابات لاختيار أعضاء البرلمان ورئيس للمناطق الكردية التي حصلت على وضع الحكم شبه الذاتي في عام 1991.