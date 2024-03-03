خلال زيارة رسمية إلى الجزائر... الرئيس الإيراني يبحث الوضع في غزة مع الرئيس تبون

أفادت الرئاسة الجزائرية بأن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بحث اليوم مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة والتجارة والوضع في غزة وذلك خلال زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر يوما واحدا.



وتدعم الجزائر، وهي عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، القضية الفلسطينية ودعت مرات عدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.