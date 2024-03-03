الكويت ستخفض إنتاجها من النفط...

نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط قوله اليوم، إن الكويت ستخفض إنتاجها من النفط بواقع 135 ألف برميل يوميا حتى حزيران.