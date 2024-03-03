أعضاء أوبك+ يتفقون على تمديد الخفض الطوعي حتى الربع الثاني

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قولها إن أعضاء تحالف أوبك+ الذين أجروا تخفيضات طوعية في إنتاج النفط في الربع الأول من العام الحالي اتفقوا على تمديد الخفض في الربع الثاني.