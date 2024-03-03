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الجزائر تقلص إنتاج النفط بواقع 51 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من العام الحالي
أخبار دولية
2024-03-03 | 09:40
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الجزائر تقلص إنتاج النفط بواقع 51 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من العام الحالي
ذكرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في بيان اليوم، أن الجزائر ستقلص إنتاجها من النفط بواقع 51 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من العام الحالي وذلك في إطار التنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+.
وقالت الوزارة: "ستقوم الجزائر بتمديد خفضها التطوعي والذي يبلغ 51 ألف برميل يوميا، للربع الثاني من العام الحالي، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+. وبذلك يكون إنتاج الجزائر 908 آلاف برميل يوميا، حتى نهاية حزيران 2024".
أخبار دولية
الجزائر
النفط
أوبك+
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