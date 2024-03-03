ملف غزة حضر في الإجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر في الرياض

حضر ملف غزة بالإضافة الى ملفات خليجية في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر في العاصمة السعودية الرياض.



وقد كشفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن بيان الاجتماع الوزاري أكد أن حقل الدرة للغاز كاملاً وموارده الطبيعية مملوك بشكل مشترك للسعودية والكويت فقط، علما أن ايران سبق وطالبت بحصة من الحقل.



وفي موضوع غزة، كانت دعوة الى إتخاذ موقف حازم لحل أزمة غزة، والى وقف فوري لإطلاق النار.



