أكثر من ثلاثين قتيلا في باكستان جراء أمطار غزيرة

قتل أكثر من ثلاثين شخصا في الأيام الأخيرة في باكستان في حوادث نجمت عن أمطار غزيرة أدت أيضا إلى إقفال آلاف المدارس، على ما ذكرت مصادر رسمية الأحد.



وكان لسوء الأحوال الجوية تداعيات في مناطق عدة من البلاد ما اضطر السلطات في إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان إلى إغلاق المدارس حتى الخميس.



في إقليم خيبر باختونخوا في شمال غرب البلاد، قضى 26 شخصا بينهم 18 طفلا في انهيار أسطح منازلهم .

