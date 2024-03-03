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برلين تتهم بوتين بالسعي الى "زعزعة استقرار" ألمانيا على خلفية قضية تجسس
أخبار دولية
2024-03-03 | 11:04
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برلين تتهم بوتين بالسعي الى "زعزعة استقرار" ألمانيا على خلفية قضية تجسس
اتهم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الأحد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى "زعزعة استقرار ألمانيا" بعدما انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي الروسية تسجيل صوتي لمحادثات عسكرية سرية بين ضباط في الجيش الألماني بشأن الحرب في أوكرانيا.
وقال بيستوريوس لصحافيين في برلين "يتعلق الأمر ببساطة باستخدام هذا التسجيل لزعزعة الاستقرار" في ألمانيا وتقويض "وحدتها".
أخبار دولية
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