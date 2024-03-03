روسيا تعلن خفص انتاجها من النفط بـ471 ألف برميل في اليوم مع نهاية الربع الثاني

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك أن بلاده ستخفص انتاجها من النفط بـ471 ألف برميل في اليوم مع نهاية الربع الثاني من 2024.



وأوضح المسؤول المكلف شؤون الطاقة في بيان، أن روسيا ستقوم بخفض طوعي "إضافي" لانتاجها قدره 350 ألف برميل في اليوم في نيسان و400 ألف في أيار و471 ألفا في حزيران في إطار اتفاق لخفض الانتاج مع الدول الأخرى المنتجة في إطار تحالف أوبك+.