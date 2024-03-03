السعودية تمدد خفض إنتاجها النفطي بمليون برميل في اليوم حتى حزيران المقبل

أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستواصل خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية حزيران 2024، محافظة على استراتيجيتها الهادفة إلى دعم أسعار الخام.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قوله إن المملكة العربية السعودية "ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز 2023 للربع الثاني من العام الحالي".