العراق يمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بـ220 ألف برميل في اليوم حتى حزيران

أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان، أنها ستواصل خفض إنتاجها الطوعي للنفط بمقدار 220 ألف برميل يومياً حتى نهاية حزيران 2024، في إطار "الجهود الاحترازية" لدول أوبك بلاس "بهدف دعم استقرار أسواق النفط الخام وتوازنها".



وذكر البيان أن العراق "سيقوم بتمديد خفضه الطوعي والذي يبلغ 220 ألف برميل يومياً، للربع الثاني من العام الحالي"، موضحاً أنه "بذلك يكون إنتاج العراق 4 ملايين برميل يوميا حتى نهاية حزيران 2024".