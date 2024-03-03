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في بيروت نافذة ثقافية وتعليمية جديدة تمكينهم من التعرف على الثقافة الأميركية
أخبار دولية
2024-03-03 | 13:27
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في بيروت نافذة ثقافية وتعليمية جديدة تمكينهم من التعرف على الثقافة الأميركية
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في بيروت نافذة ثقافية وتعليمية جديدة تمكينهم من التعرف على الثقافة الأميركية
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