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نتنياهو يأمر السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة بتجاهل زيارة غانتس لواشنطن
أخبار دولية
2024-03-03 | 14:33
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نتنياهو يأمر السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة بتجاهل زيارة غانتس لواشنطن
أصدر مكتب بنيامين نتنياهو تعليمات إلى السفير الإسرائيلي للولايات المتحدة مايكل هرتصوغ بعدم المساعدة على زيارة الوزير بيني غانتس إلى واشنطن، مدعيا أنها تتناقض مع لوائح الحكومة.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا إن الحكومة لن تتحمل تكاليف هذه الزيارة. حيث من المقرر أن يجتمع غانتس مع نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس.
ويوم أمس السبت، أشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن نتنياهو غاضب من زيارة الوزير بيني غانتس المزمعة إلى واشنطن اليوم ، من دون موافقته.
وأعرب نتنياهو عن استيائه مباشرة لغانتس خلال مكالمة هاتفية مساء الجمعة، ونقل مصدر مقرب من نتنياهو أن رئيس الوزراء كرر بقوة أن " إسرائيل لديها رئيس وزراء واحد فقط".
ويسلط هذا الخلاف الضوء على التوترات الكامنة بين معسكر نتنياهو وفصيل غانتس داخل الحكومة الإسرائيلية، كما أنه يثير تساؤلات بشأن البروتوكولات والإجراءات التي تحكم اللقاءات الوزارية، وبخاصة تلك التي تنطوي على اجتماعات دولية رفيعة المستوى.
وفي وقت سابق، ذكر تقرير إسرائيلي أن القيادة السياسية والأمنية شهدت خلافات كبيرة حول اتفاق جديد لصفقة تبادل الأسرى مع حماس، ما أدى إلى عدم مشاركة منسق الأسرى الجنرال نيتسان ألون في مباحثات القاهرة.
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