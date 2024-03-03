وزير الدفاع الألماني: روسيا تشن "حربا معلومات" بهدف خلق انقسامات داخل ألمانيا

اكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الأحد ان روسيا تشن "حربا معلومات" بهدف خلق انقسامات داخل ألمانيا، وذلك في أول تعليق له على نشر روسيا تسجيلا صوتيا لاجتماع ضم مسؤولين عسكريين ألمان بارزين.



ونشرت وسائل إعلام روسية يوم الجمعة تسجيلا مدته 38 دقيقة لمكالمة سُمع فيها ضباط ألمان يتحدثون عن أسلحة لأوكرانيا وضربة قد تشنها كييف على جسر في شبه جزيرة القرم، مما دفع المسؤولين الروس إلى المطالبة بتوضيح.



ووصفت ألمانيا التسجيل أمس السبت بأنه عمل من أعمال التنصت على ما يبدو وقالت إنها ستحقق في الأمر.



وقال بيستوريوس اليوم الأحد "الحادث أكبر بكثير من مجرد اعتراض ونشر محادثة... إنها جزء من حرب معلومات يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".



وأضاف "إنه هجوم مركب بهدف التضليل. يتعلق الأمر بالانقسام. إنه يتعلق بتقويض وحدتنا".



ونفى الكرملين في أكثر من مناسبة اتهامات من دول أخرى بنشر معلومات كاذبة أو مضللة.

