الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
16
o
الجنوب
15
o
البقاع
8
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس يزور واشنطن الاثنين
أخبار دولية
2024-03-03 | 15:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس يزور واشنطن الاثنين
يزور العضو البارز في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس واشنطن الاثنين للاجتماع مع مسؤولين أميركيين ومناقشة "وقف موقت لإطلاق النار" و"الحاجة إلى زيادة كبيرة" في المساعدات الإنسانية لغزة، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض الأحد.
وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة، الداعم العسكري والدبلوماسي الرئيسي لإسرائيل، إلى التوصل لهدنة في الحرب المستمرة منذ حوالى خمسة أشهر.
أخبار دولية
حكومة
الحرب
الإسرائيلية
غانتس
واشنطن
الاثنين
التالي
حماس: الاتفاق على هدنة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة
أنظمة الدفاع الجويّ الروسيّة دمّرت مسيّرات أوكرانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:10
عضو حكومة الحرب الإسرائيلي بيني غانتس يلتقي وزير الخارجية الأميركي في واشنطن يوم الثلاثاء
آخر الأخبار
13:10
عضو حكومة الحرب الإسرائيلي بيني غانتس يلتقي وزير الخارجية الأميركي في واشنطن يوم الثلاثاء
0
آخر الأخبار
2024-03-02
مسؤول في البيت الأبيض: نائبة الرئيس الأميركيّ تلتقي عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بني جانتس الاثنين
آخر الأخبار
2024-03-02
مسؤول في البيت الأبيض: نائبة الرئيس الأميركيّ تلتقي عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بني جانتس الاثنين
0
آخر الأخبار
2024-02-21
عضو مجلس الحرب الإسرائيليّ بيني غانتس: ستُنقل المساعدات إلى غزة عبر دول عربية مع ضمان عدم وصولها لحماس
آخر الأخبار
2024-02-21
عضو مجلس الحرب الإسرائيليّ بيني غانتس: ستُنقل المساعدات إلى غزة عبر دول عربية مع ضمان عدم وصولها لحماس
0
أخبار دولية
2024-01-02
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية لدحض اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب إبادة جماعية في الحرب مع غزة
أخبار دولية
2024-01-02
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية لدحض اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب إبادة جماعية في الحرب مع غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:39
زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب جزيرة ماكواري النائية في جنوب المحيط الهادئ
أخبار دولية
15:39
زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب جزيرة ماكواري النائية في جنوب المحيط الهادئ
0
أخبار دولية
14:50
وزير الدفاع الألماني: روسيا تشن "حربا معلومات" بهدف خلق انقسامات داخل ألمانيا
أخبار دولية
14:50
وزير الدفاع الألماني: روسيا تشن "حربا معلومات" بهدف خلق انقسامات داخل ألمانيا
0
أخبار دولية
14:33
نتنياهو يأمر السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة بتجاهل زيارة غانتس لواشنطن
أخبار دولية
14:33
نتنياهو يأمر السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة بتجاهل زيارة غانتس لواشنطن
0
أخبار دولية
13:45
ماذا جاء في البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ159؟
أخبار دولية
13:45
ماذا جاء في البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ159؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-01-10
اختفت لأشهر فاقتحمت الشرطة منزلها... وجدوا دماءً تتسرب من الثلاجة: ما كان بداخلها مخيف!
منوعات
2024-01-10
اختفت لأشهر فاقتحمت الشرطة منزلها... وجدوا دماءً تتسرب من الثلاجة: ما كان بداخلها مخيف!
0
منوعات
2023-07-04
فيتنام تحظر فيلم "باربي" الجديد... لهذا السبب الغريب!
منوعات
2023-07-04
فيتنام تحظر فيلم "باربي" الجديد... لهذا السبب الغريب!
0
فنّ
2024-02-16
متابع إسرائيلي يستفزّ محمد رمضان... فكيف ردّ عليه؟
فنّ
2024-02-16
متابع إسرائيلي يستفزّ محمد رمضان... فكيف ردّ عليه؟
0
أخبار لبنان
15:06
بيان للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية يرفض "التهديد" ويصر على حقوقهم
أخبار لبنان
15:06
بيان للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية يرفض "التهديد" ويصر على حقوقهم
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الأفوكادو اللبناني يغزو أسواق أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الأفوكادو اللبناني يغزو أسواق أوروبا
0
أخبار دولية
13:31
ماذا بعد غرق سفينة روبيمار في البحر الأحمر؟
أخبار دولية
13:31
ماذا بعد غرق سفينة روبيمار في البحر الأحمر؟
0
أخبار دولية
13:30
ليبرون جيمس ينهي الجدل بانه The Goat بتسجيله 40 الف نقطة
أخبار دولية
13:30
ليبرون جيمس ينهي الجدل بانه The Goat بتسجيله 40 الف نقطة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
من حرب المئة عام إلى حرب غزة... علامة اشتهرت مع كل مرحلة بدلالات مختلفة
تقارير نشرة الاخبار
13:29
من حرب المئة عام إلى حرب غزة... علامة اشتهرت مع كل مرحلة بدلالات مختلفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تل أبيب منشغلة بمسار مفاوضات القاهرة... وأزمة حقيقية تواجهها بعد خمسة أشهر من القتال
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تل أبيب منشغلة بمسار مفاوضات القاهرة... وأزمة حقيقية تواجهها بعد خمسة أشهر من القتال
0
أخبار دولية
13:27
في بيروت نافذة ثقافية وتعليمية جديدة تمكينهم من التعرف على الثقافة الأميركية
أخبار دولية
13:27
في بيروت نافذة ثقافية وتعليمية جديدة تمكينهم من التعرف على الثقافة الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
طلاب الجنوب يعانون... أونلاين وانترنت سيئ ودرس على صوت القذائف والطائرات
تقارير نشرة الاخبار
13:24
طلاب الجنوب يعانون... أونلاين وانترنت سيئ ودرس على صوت القذائف والطائرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الكلاب الشاردة أصبحت تشكل خطراً على المارة في الشوارع..فما الحلول الواجب إتباعها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الكلاب الشاردة أصبحت تشكل خطراً على المارة في الشوارع..فما الحلول الواجب إتباعها؟
0
أخبار دولية
13:17
فنانون يجسدون معاناة الفلسطينيين في مساحة تعبير تستضيفها صنعاء
أخبار دولية
13:17
فنانون يجسدون معاناة الفلسطينيين في مساحة تعبير تستضيفها صنعاء
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:43
المدراء في مديرية المالية العامة: للعودة موقتاً إلى العمل ابتداءً من صباح الإثنين لإنجاز عملية دفع الرواتب وملحقاتها
خبر عاجل
11:43
المدراء في مديرية المالية العامة: للعودة موقتاً إلى العمل ابتداءً من صباح الإثنين لإنجاز عملية دفع الرواتب وملحقاتها
2
أخبار لبنان
07:22
اللجنة الممثلة للأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية: لإعلان الإضراب العام بدءًا من غد الاثنين ولمدّة أسبوع
أخبار لبنان
07:22
اللجنة الممثلة للأساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية: لإعلان الإضراب العام بدءًا من غد الاثنين ولمدّة أسبوع
3
خبر عاجل
03:36
غرفة التحكم المروريّ: على السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جسر الدورة بسبب تسرب مادة المازوت التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية وعناصر من مفرزة الجديدة في المحلة للمعالجة
خبر عاجل
03:36
غرفة التحكم المروريّ: على السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جسر الدورة بسبب تسرب مادة المازوت التي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية وعناصر من مفرزة الجديدة في المحلة للمعالجة
4
منوعات
05:12
غضبت من المأذون خلال عقد قرآنها وانفجرت غاضبة في وجهه... وهذا ما حصل! (فيديو)
منوعات
05:12
غضبت من المأذون خلال عقد قرآنها وانفجرت غاضبة في وجهه... وهذا ما حصل! (فيديو)
5
خبر عاجل
13:05
موظفو "المالية" أعلنوا "العودة الموقتة" الى العمل يوم غد الإثنين
خبر عاجل
13:05
موظفو "المالية" أعلنوا "العودة الموقتة" الى العمل يوم غد الإثنين
6
منوعات
05:58
رجل يرغب في إنجاب الأطفال لكن زوجته تتجاهل رغبته... وهذا هو السبب!
منوعات
05:58
رجل يرغب في إنجاب الأطفال لكن زوجته تتجاهل رغبته... وهذا هو السبب!
7
صحف اليوم
01:59
بري أوّل من سيزوره هوكستين... وجعجع: حقك ليس على عدوك بل على من يسهّل لعدوك (نداء الوطن)
صحف اليوم
01:59
بري أوّل من سيزوره هوكستين... وجعجع: حقك ليس على عدوك بل على من يسهّل لعدوك (نداء الوطن)
8
آخر الأخبار
01:29
طقس غير مستقر لغاية الاثنين ومنخفض جويّ آخر
آخر الأخبار
01:29
طقس غير مستقر لغاية الاثنين ومنخفض جويّ آخر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More