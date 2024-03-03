الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس يزور واشنطن الاثنين

يزور العضو البارز في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس واشنطن الاثنين للاجتماع مع مسؤولين أميركيين ومناقشة "وقف موقت لإطلاق النار" و"الحاجة إلى زيادة كبيرة" في المساعدات الإنسانية لغزة، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض الأحد.



وتأتي الزيارة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة، الداعم العسكري والدبلوماسي الرئيسي لإسرائيل، إلى التوصل لهدنة في الحرب المستمرة منذ حوالى خمسة أشهر.