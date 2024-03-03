زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب جزيرة ماكواري النائية في جنوب المحيط الهادئ

ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات منطقة جزيرة ماكواري النائية في جنوب المحيط الهادئ، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن مركز الزلزال الذي وقع الأحد عند الساعة 16,16 بتوقيت غرينتش كان تحت الماء قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة ماكواري على بعد حوالى 1500 كيلومتر جنوب غرب الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا وعلى عمق عشرة كيلومترات.