الصين تأمل في تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة "بغض النظر عن هوية" الرئيس الأميركي المقبل

أكدت الصين الاثنين أنها تأمل أن تتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة "بغض النظر عن هوية" الفائز في الإنتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في تشرين الثاني.



وقال المتحدث بإسم الدورة السنوية للبرلمان الصيني لو كينجيان خلال مؤتمر صحافي: "بغض النظر عن هوية الرئيس المقبل، نأمل أن تعمل الولايات المتحدة بالإتجاه نفسه مع الصين ومن أجل علاقات صينية-أميركية مستقرة وسليمة ومستدامة".

