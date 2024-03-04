حكومة هايتي تعلن حال الطوارىء وحظر تجول ليليًا

أعلنت حكومة هايتي الأحد حال الطوارىء وحظر تجول ليليًا في محاولة للجم موجة عنف أثارها هجوم عصابات على سجن البلاد الرئيسي، ما سمح بفرار آلاف النزلاء.



وقالت الحكومة في بيان إنها فرضت حال الطوارىء وحظر تجول يمتد من الساعة السادسة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا يسري من الأحد إلى السادس من آذار.



وستشمل هذه الإجراءات القابلة للتمديد المنطقة الغربية التي تضم العاصمة بور-أو-برنس.



وأوضحت الحكومة أن الهدف من هذه التدابير السماح بإعادة فرض النظام واتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على الوضع مجددًا.