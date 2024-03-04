استراليا: تخصيص المزيد من الأموال لاتفاقية الأمن البحري مع دول جنوب شرق آسيا

رأت أستراليا أن دول منطقة المحيطين الهندي والهادي وجنوب شرق آسيا تواجه تهديدات دفاعية خطيرة، مع تخصيص المزيد من الأموال لاتفاقية الأمن البحري مع دول جنوب شرق آسيا (آسيان) خلال قمة مع المجموعة.



وأعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ أن بلادها ستستثمر 64 مليون دولار أسترالي (41.8 مليون دولار أميركي) على مدى أربع سنوات، بما في ذلك 40 مليون دولار أسترالي في تمويل جديد، ما سيسهم في أمن وازدهار المنطقة، بما يتماشى مع أولويات دول جنوب شرق آسيا.



وقالت وونغ في كلمة ألقتها في القمة: "نواجه إجراءات مزعزعة للاستقرار واستفزازية وقسرية، بما في ذلك السلوك غير الآمن في البحر والجو"، مشددة على أن الممرات البحرية الحرة والمفتوحة في بحر الصين الجنوبي أمر بالغ الأهمية للتجارة في المنطقة.



ولفتت إلى أن "ما يحدث في بحر الصين الجنوبي، في مضيق تايوان، في منطقة ميكونج الإقليمية، في المحيطين الهندي والهادي، يؤثر علينا جميعا".