القيادة الصينية لديها "ثقة كبيرة" في أن الإقتصاد سينتعش

أكد متحدث بإسم البرلمان الصيني الإثنين أن لدى القيادة الصينية "ثقة كبيرة" في أن إقتصاد البلاد سينتعش، في تصريح يأتي قبل إفتتاح البرلمان دورته السنوية.



وقال لو تشينجيان في مؤتمر صحافي: "الإتجاه الأساسي للإنتعاش في الإقتصاد والنمو على المدى الطويل لم يتغير"، مضيفًا: "لدينا ثقة كبيرة في ذلك".



ويبدأ البرلمان الصيني دورته السنوية التي يتوقع أن تبحث في موضوعين أساسيين على جدول أعمال الحزب الشيوعي الحاكم: تعزيز ثاني إقتصاد في العالم والأمن القومي.



وسجلت الصين التي تواجه أزمة عقارية كبرى وتعجز عن إنعاش إستهلاك الأسر منذ أزمة كوفيد العام الماضي أحد أدنى معدلات النمو منذ عقود (5,2 %).