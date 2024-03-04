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مانيلا تأمل بإطلاق مفاوضات حول إتفاق للتجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي "قريبًا جدًا"

أخبار دولية
2024-03-04 | 01:00
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مانيلا تأمل بإطلاق مفاوضات حول إتفاق للتجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي &quot;قريبًا جدًا&quot;
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مانيلا تأمل بإطلاق مفاوضات حول إتفاق للتجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي "قريبًا جدًا"

تأمل الفيليبين في أن تبدأ "قريبًا جدًا" مفاوضات للتوصل إلى إتفاق للتجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي، حسبما قال وزير الخارجية الفيليبيني إنريكي مانالو لوكالة فرانس برس الإثنين.
     
وتريد هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والمعتمدة بشدة على الصين على صعيد التجارة أن تعزز شراكات مع دول أخرى من أجل مساعدة إقتصادها على أن يكون أكثر مرونة، على ما أوضح الوزير. وقال: "نأمل في بدء مفاوضات التجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي قريبا جدًا". 
     
وتجري مانيلا منذ أشهر مناقشات أولية للتوصل إلى إتفاق للتجارة الحرة مع الإتحاد الأوروبي.
     
وفشلت محاولة سابقة للتوصل إلى إتفاق بسبب حرب الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي الدامية على المخدرات (2016-2022).

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