كامالا هاريس تدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة لمدّة ستّة أسابيع على الأقلّ

دعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إلى "وقف فوري لإطلاق النار" لمدّة "ستّة أسابيع على الأقلّ" في قطاع غزّة.



وفي خطاب لإحياء ذكرى مسيرة للحقوق المدنيّة في سلما في ألاباما، قالت هاريس: "نظرا إلى حجم المعاناة في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار خلال مدّة الأسابيع الستّة المقبلة على الأقلّ، وهو الأمر المطروح حاليا على طاولة المفاوضات" بين إسرائيل وحماس.



ورأت أن "هذا سيتيح الإفراج عن الرهائن وإيصال كمية كبيرة من المساعدات"، داعية حماس إلى قبول الاتفاق.



وتابعت هاريس: "حماس تقول إنها تريد وقفا للنار. حسنا، ثمّة اتّفاق على الطاولة. وكما قلنا، حماس يجب أن توافق على هذا الاتفاق".



ودعت هاريس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى اتّخاذ خطوات لزيادة المساعدات لغزّة.



وقالت "على الحكومة الإسرائيليّة فعل المزيد لزيادة تدفّق المساعدات بشكل كبير. لا أعذار".



وشددت على أنّه يجب على إسرائيل "أن تفتح نقاط عبور جديدة" و"ألا تفرض قيودا غير ضروريّة على ايصال المساعدات".



ومن المقرر أن تلتقي هاريس، الاثنين في واشنطن، الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي.



ووصل ممثلون للولايات المتحدة وقطر وحماس إلى القاهرة لاستئناف المباحثات بشأن هدنة، وفق ما أفادت قناة تلفزيونية مصرية الأحد.



ينص الاقتراح الذي تقدّمت به الدول الوسيطة على وقف القتال لمدّة ستّة أسابيع وإطلاق 42 رهينة محتجزين في غزّة، في مقابل إطلاق معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيليّة.



ويأمل الوسطاء بأن يتمّ الاتّفاق بشأنه قبل حلول شهر رمضان في 10 آذار أو 11 منه.