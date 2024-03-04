قمة آسيان-أستراليا تندد بـ"التهديد بالقوة أو استخدامها" في المنطقة

ندد زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) واستراليا المجتمعون في ملبورن "بالتهديد بالقوة أو استخدامها" لتسوية النزاعات في المنطقة.



وجاء في مشروع بيان مشترك اطلعت عليه وكالة فرانس برس: "نحن نطمح إلى منطقة تحترم فيها السيادة والسلامة الإقليمية.نطمح إلى منطقة تدار فيها الخلافات عبر حوار محترم وليس من خلال التهديد بالقوة أو استخدامها".