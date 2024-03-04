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الشرطة الهندية تعتقل متهمين بمهاجمة السائحين واغتصاب امرأة

أخبار دولية
2024-03-04 | 01:15
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الشرطة الهندية تعتقل متهمين بمهاجمة السائحين واغتصاب امرأة
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الشرطة الهندية تعتقل متهمين بمهاجمة السائحين واغتصاب امرأة

اعتقلت الشرطة الهندية ثلاثة رجال، وتبحث عن أربعة آخرين، متهمين بمهاجمة السائحين واغتصاب المرأة بشكل جماعي.
 
وقال بيتامبر سينغ كيروار، مفتش الشرطة في دومكا بشرق الهند، إن الشرطة عثرت على الزوجين، وهما مواطنان إسبان، حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (1730 بتوقيت جغرينتش) يوم الجمعة على جانب الطريق، وكان يبدو أنهما تعرضا للضرب. 
 
ولم يقدم تفاصيل عن الجريمة أو هوية الضحايا، مضيفا أن الشخصين أبلغا السلطات أنهما تعرضا للاعتداء في حادثة شارك فيها سبعة رجال.
 
وقال الزوجان، اللذان عرفا نفسيهما باسم فيسنتي وفرناندا لقناة أنتينا 3 التلفزيونية الإسبانية، في مقابلة عبر دائرة تلفزيونية 
أمس السبت إن الرجلين اغتصبا فرناندا وضربا فيسنتي بشكل متكرر.
 
وقال الزوجان إنهما خيما بالقرب من الموقع الذي تعرضا فيه للهجوم لأنهما لم يتمكنا من العثور على فنادق قريبة.
 
وقالت فرناندا، التي تحمل الجنسيتين البرازيلية والإسبانية، في المقابلة "اغتصبوني، وتناوبوا على ذلك بينما كان البعض يراقبني، 
وظلوا هكذا لمدة ساعتين تقريبا".
 
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية اليوم الأحد إنها سترسل موظفين إلى المنطقة وإنها على اتصال بالسلطات، بينما قالت نظيرتها 
البرازيلية إنها طلبت الاتصال بالمواطنة البرازيلية من خلال سفارتها في نيودلهي وإنها متاحة لتقديم كل مساعدة ممكنة.
 
وقال مفتش الشرطة في دومكا أمس السبت إن أحد المعتقلين أعطى السلطات أسماء أشخاص آخرين متورطين.

أخبار دولية

الهند

اغتصاب

اعتداء

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