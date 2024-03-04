كنعاني: البيان الخليجي حول حقل الدرة للغاز "غير بناء"

عبّر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعان عن رفض إيران لبيان مجلس التعاون الخليجي الذي جاء فيه أن حقل الدرة للغاز مملوك بشكل مشترك للسعودية والكويت فقط، واصفا البيان بأنه "غير بناء".



ورأى كنعاني أن "مثل هذا التصريح أحادي الجانب والذي لا أساس له من الصحة غير بناء"، مؤكدا تمسك إيران بإجراء محادثات دبلوماسية وفنية لتحديد وضع حقل الغاز.



وسبق أن طالبت إيران بحصة في الحقل، ووصفت الاتفاق الكويتي السعودي لتطويره والموقع في عام 2022 بأنه "غير قانوني".