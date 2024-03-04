قتلى في حريق جديد في مبنى سكني في إسبانيا

قضى ثلاثة أشخاص هما بالغان وطفل، ليل الأحد الاثنين، في حريق شب في مبنى في فياخويوسا قرب أليكانتي في جنوب شرق إسبانيا، بعد عشرة أيام تقريبا على حريق حصد قتلى في المنطقة نفسها على ما أعلنت السلطات.



وأوضح متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس أن فرق الاغاثة تبلغت عند الساعة 02,13 (الساعة 01,13 ت غ) بوجود "حريق في الطابق الحادي عشر من مبنى مؤلف من 24 طابقا" في فياخويوسا.



وتم إجلاء 120 شخصا ونقل 15 شخصا إصابتهم طفيفة إلى المستشفى بعدما تنشقوا الدخان.



وأوضح المصدر نفسه لوكالة فرانس برس أن القتلى الثلاثة هم بالغان وطفل.



وأعلنت فرق الاطفاء اخماد الحريق عند الساعة 03,45 وتمكن سكان المبنى من العودة إلى شققهم صباح الاثنين.



وأفادت الشرطة وكالة فرانس برس بأن أسباب الحريق لا تزال مجهولة.