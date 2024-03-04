لازاريني يدافع عن الأونروا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ويطالب بتمويلها

يدافع مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني عن عمل منظمته، أمام الجمعية العامة، بعد اتهامات لموظفيها بالتورط في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 تشرين الأول.



وحذّر لازاريني في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة من أنّ الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الحاجات الإنسانية غير المسبوقة، في غزة.



وأعلن أنّ قدرة الوكالة على الوفاء بتفويضها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 توجه تهديدًا خطيرًا.



وحث الدول الأعضاء على منح الأونروا الدعم السياسيّ للسماح ببقائها.



وكانت الوكالة محور جدل منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها بالضلوع في هجوم 7 تشرين الأول، الذي نفذته حركة "حماس" على جنوب الدولة العبرية وأدى إلى مقتل 1160 شخصًا، معظمهم من المدنيين، حسب تعداد وكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.



وردّت إسرائيل متوعدة بـ"القضاء" على "حماس"، وباشرت حملة قصف كثيفة على غزة أتبعتها بعمليات عسكرية برية في 27 تشرين الأول، أسفرت حتى الآن عن مقتل 30534 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في القطاع.



وأنهت الوكالة على الفور عقود الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقًا داخليًا.



كما كلف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بمهمة تقييم الأونروا و"حيادها" السياسيّ.



وأكد لازاريني أنّ إسرائيل لم تقدّم أي دليل يثبت اتهاماتها.



ولكن علّقت دول عدة تمويلها للأونروا بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان في أعقاب الاتهامات الإسرائيلية. ويبلغ إجمالي الأموال المجمّدة حوالي 450 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من نصف الأموال التي تلقتها الأونروا في العام 2023.