الدول الغربية تحجم عن تقديم قرار ضد إيران أمام الوكالة الذرية

أحجمت القوى الغربية عن تقديم قرار ضد إيران أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ اجتماعاته الإثنين، وفق مصادر دبلوماسية، على خلفية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والعالم.



وعلى رغم "نقص التعاون" من قبل الجمهورية الإسلامية بشأن برنامجها النووي، قررت لندن وباريس وبرلين وقف العمل على قرار كانت قد بدأت إعداده.



وفي حين أقر مصدر دبلوماسي بأن التقارير الواردة من طهران بشأن البرنامج النووي "قاتمة للغاية"، سأل "هل يمكن لقرار أن يحدث فارقا؟".



ولمح الى أن الولايات المتحدة تعتمد "الحذر" بشأن إيران مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني المقبل.



وكانت الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة قد أعربت في تقرير غير معد للنشر اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي، عن "قلقها المتزايد" إزاء تكثيف إيران أنشطتها النووية.



وجدّد المدير العام للوكالة رافايل غروسي دعوته طهران إلى "التعاون التام"، مبديا أسفه لتقييد إيران تعاونها "بصورة غير مسبوقة" مع الوكالة خلال الأشهر الماضية.