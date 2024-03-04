استئناف الإجتماعات في القاهرة في شأن الأسرى

تُستأنف الإجتماعات لليوم الثاني في غياب الوفد الإسرائيليّ، بعد جولة أولى شاركت فيها حركة "حماس" ومِصر والولايات المتحدة وقطر، لم ترشح عنها تفاصيل رسمية.



وفي حين يبدي مشاركون في المفاوضات، لا سيما القاهرة، تفاؤلًا بقرب التوصل إلى إتفاق، قبل حلول شهر رمضان، فإنّ لا مؤشرات عملية على حدوث خرق حقيقيّ، خصوصًا في ظل تمسك حكومة رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو بالحصول على لائحة بالأسرى الأحياء، في غزة ورفض "حماس" ذلك من دون مقابل.