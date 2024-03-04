القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا "السفينة الإسرائيلية إم.إس.سي سكاي" في بحر العرب

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن القوات البحرية نفّذت عملية استهداف لسفينة إسرائيلية " MSC SKY " في البحرِ العربيِّ وذلك بعدد من الصواريخِ البحرية المناسبة وأن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.



ولفتت في بيان، الى أن عملية الاستهداف جاءت بعد ساعات فقط من تنفيذ عملية نوعية أطلقت خلالها القوة الصاروخية وسلاح الجوِّ المسير عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على عددٍ من السّفن الحربية الأميركية في البحرِ الأحمر.



وأكّدت القوات المسلحة اليمنية استمرارَها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ اسرائيل حتى إيقاف العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة وأنَّها لن تتردد بعونِ في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية في البحرينِ الأحمرِ والعربيّ ضدّ كافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيداً على مساندة الشعب الفلسطيني المظلوم.



وقالت: "إن القوات المسلحة اليمنية ومن خلال هاتينِ العمليتين، تؤكد قدرتها على استهداف السّفن الحربية وغير الحربية في آنٍ واحد وأن عملياتها متصاعدة ومستمرة في البحرين الأحمر والعربيّ وخليج عدن، وباب المندب، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة".