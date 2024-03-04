السفارة الأميركية في إسرائيل تعلن وفاة أحد موظفيها

أعلن متحدث باسم السفارة الأميركية في إسرائيل اليوم، أن أحد موظفيها الأميركيين توفي، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى.



وقال المتحدث: "يمكننا أن نؤكد وفاة موظف أميركي في السفارة الأميركية في القدس. وليس لدينا المزيد من التفاصيل لنشاركها".