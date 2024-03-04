منظمة الصحة العالمية: أطفال يموتون جوعا في مستشفيين في شمال غزة

حذّرت منظّمة الصحة العالمية من أن أطفالا يموتون جوعا في مستشفيين في شمال غزة زارتهما بعثتها في نهاية الأسبوع راصدة نقصا حادا في الأغذية والوقود والأدوية.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن الزيارتين اللتين أجرتهما الوكالة في نهاية الأسبوع إلى مستشفيي العودة وكمال عدوان "كانتا الأوليين منذ تشرين الأول 2023 على الرغم من جهودنا للوصول بشكل أكثر انتظاما إلى شمال غزة".



ولفت تيدروس في منشور على منصة إكس إلى أن الصورة "قاتمة" مشيرا إلى أن "الوضع في (مستشفى) العودة مروّع نظرا إلى تدمير أحد الأبنية".



وقال: إن "مستشفى كمال عدوان، الوحيد الذي يضم قسما للأطفال في شمال غزة، يغصّ بالمرضى".



وأضاف: "أدى الشح في الأغذية إلى وفاة عشرة أطفال".