وزير الخارجية الإسرائيليّ استدعى سفير بلاده لدى الأمم المتحدة

استدعى وزير الخارجية الإسرائيليّ يسرائيل كاتس سفير بلاده لدى الأمم المتحدة، للتشاور في شأن محاولات الأمم المتحدة المزعومة للتكتم على تقرير عن عنف جنسيّ ارتكبته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس".



وقال، في بيان: "أمرت سفيرنا لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بالعودة إلى إسرائيل، لإجراء مشاورات فورية في شأن محاولة إخفاء تقرير الأمم المتحدة الخطير عن عمليات الاغتصاب الجماعيّ، التي ارتكبتها "حماس" ومساعدوها في السابع من تشرين الأوّل."