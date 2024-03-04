رئيس الوزراء الأوكراني: كييف تبني دفاعاتها "على مدار الساعة" ولم تتلقَّ أموالا تم التعهّد بها في 2022

شدّد رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال على أن قوات بلاده تعزّز دفاعتها بشكل مستمر مع تقدّم القوات الروسية شرقا، لافتا إلى أن بلاده لم تتلقَّ أموالا تم التعهّد بها في مؤتمرين للمانحين نظّما في 2022.



تأتي تصريحات رئيس الوزراء في خضم انتقادات توجّه لخطوط الدفاع الأوكرانية بعد تحقيق القوات الروسية تقدما سريعا إثر سيطرتها على منطقة أفدييفكا ووسط مخاوف في كييف بشأن الدعم العسكري والمالي، مع دخول الحرب عامها الثالث.



وقال شميغال في مؤتمر صحافي" "أنا واثق وأعلم بأن لدى وزارة الدفاع خطة مفصلة لإقامة خطوط تحصين شاملة".



وأضاف: "العمل جار على نحو يومي وعلى مدار الساعة".



ولفت إلى أن الحكومة الأوكرانية رصدت مبلغا قدره 20 مليار هريفنا (500 مليون دولار) للتحصينات هذا العام.



من ناحية أخرى، قال شميغال إن بلاده لم تتلق أموالا تم جمعها في مؤتمرين للمانحين عقدا في بولندا في العام 2022 وبلغت 16 مليار يورو (17,4 مليار دولار).



وقال شميغال إن المؤتمرين اللذين نظّما في العام 2022 جمعا تواليا 10 مليارات وستة مليارات يورو.



وشدد رئيس الوزراء على أن أوكرانيا "لم تتلق شيئا مذاك. لقد جمعت بولندا والمفوضية الأوروبية الأموال لدعم أوكرانيا".



