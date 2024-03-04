اسرائيل تتهم الأونروا بتوظيف "أكثر من 450 مخربا" في غزة

اتهم الجيش الإسرائيلي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتوظيف "أكثر من 450 مخربا" ينتمون الى حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.



وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش: "المعلومات الاستخبارية تؤكد أن أكثر من 450 مخربا في حماس والجهاد الإسلامي يعملون أيضا موظفين لدى الأونروا".

