وزارة الخارجية الأميركية: طريق بحريّ جديد لتوصيل المساعدات إلى غزة يخضع للبحث

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أنّ الولايات المتحدة متفائلة بأنّ طريقًا بحريًا جديدًا لتوصيل المساعدات إلى غزة يخضع للبحث حاليًا يمكن أن يكمل الجهود الحالية لإيصال المساعدات إلى القطاع عن طريق البر ومن خلال الإنزال الجويّ.



وأوضح أنّ ممر المساعدات البحريّ لا يزال في مرحلة التطوير وأنّ واشنطن تواصل العمل على زيادة حجم المساعدات، التي تصل إلى المحتاجين في غزة.