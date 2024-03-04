البيت الأبيض: وقف موقت لإطلاق النار في غزة ضروري

أعلن البيت الأبيض أنّ وقفًا موقتًا لإطلاق النار في غزة، ضروري، للتوصل إلى اتفاق في شأن الرهائن.



وطالب حركة "حماس" بقبول الشروط المطروحة حاليًا، على الطاولة، بينما تجري محادثات للتوصل إلى هدنة، في القاهرة.