هذا ما بلغته المساعدات العسكرية الفرنسية لأوكرانيا منذ 2022

أعلن وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو أنّ فرنسا أرسلت ما مجموعه 2,6 مليار يورو من المعدات العسكرية لأوكرانيا منذ العام 2022، في وقت تُتهم باريس بانتظام بتأمين أقلّ نسبة من المساعدات لكييف مقارنة بحلفائها الآخرين.



واورد لوكورنو في منشور على منصة "إكس" أن فرنسا تعهدت في اتفاق أمني وقعته مع أوكرانيا في 16 شباط/فبراير في باريس، تقديم "ما يصل إلى ثلاث مليارات يورو" من المساعدات العسكرية "الإضافية" لكييف في العام 2024.



وحسب معهد كيل للاقتصاد العالمي الذي يعمل على إحصاء المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية الموعود بها والمسلّمة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022، تعهدت باريس تقديم 640 مليون يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا مقابل 17,7 مليار يورو تعهدت بها برلين بحلول 15 كانون الثاني/يناير 2024، أي قبل الإعلان الفرنسي الأخير.



وأشار المعهد إلى أنّ "إيطاليا وفرنسا وبولندا ليست شفافة جدًا في ما يتعلق بمساعداتها لأوكرانيا، لذلك من المحتمل أننا نقلل من تقدير إجمالي المخصصات".



وامتنعت الحكومة الفرنسية لفترة طويلة عن نشر قائمة محددة بالمعدات التي ترسلها لأوكرانيا وقيمتها.



وتساهم فرنسا إضافة إلى المعدات المرسلة بقيمة 2,615 مليار يورو ومبلغ ثلاثة مليارات الموعود به كحد أقصى في 2024، حسب لوكورنو بـ1,2 مليار يورو في مرفق السلام الأوروبي الذي أنشاته بروكسل لتمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والبعثات في الخارج.