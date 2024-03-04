واشنطن: الإحجام عن المشاركة في الانتخابات الإيرانية مؤشر جديد الى "الاستياء" الشعبي

اعتبرت الولايات المتحدة ان انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية في إيران هو مؤشر إضافي إلى "الاستياء" الشعبي حيال السلطات الحاكمة في الجمهورية الإسلامية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين: "لا أعتقد أن ثمة أي مدعاة للشك في وجود استياء حيال حكم النظام".



وأضاف: "لم يكن تقييمنا بأن هذه الانتخابات ستكون حرة ونزيهة، وأعتقد أن العديد من الإيرانيين رأوا أن هذه الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة، لذا لن أفاجأ... بأنهم اختاروا عدم المشاركة".



وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أعلن في وقت سابق الإثنين أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي أجريت الجمعة بلغت 41 بالمئة، وهي الأدنى منذ تأسيس الجمهورية عام 1979.