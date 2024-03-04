الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة تريد أكبر عدد ممكن من القنوات لإيصال المساعدات لغزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة تعمل على إدخال المساعدات إلى غزة عبر أكبر عدد ممكن من القنوات للتخفيف من الكارثة الإنسانية هناك في خضم الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة "حماس"، واصفا الوضع بأنه "لا يطاق".



وقال ميلر إن واشنطن متفائلة بأن طريقا بحريا جديدا لتوصيل المساعدات إلى غزة يمكن أن يكمل الجهود الحالية لإيصال المساعدات إلى القطاع، مشيرا إلى أن هذا الطريق "لا يزال في مرحلة التطوير".



وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي: "الوضع ببساطة لا يطاق، ولهذا السبب تركز الولايات المتحدة على زيادة المساعدات واستدامتها في غزة من خلال أكبر عدد ممكن من القنوات".



وتابع: "هذه الجهود ليست ولا يمكن أن تكون بديلا للمساعدات الكبيرة التي توزعها الأمم المتحدة على شمال (غزة). سنواصل الضغط على حكومة إسرائيل لتسهيل زيادة المساعدات إلى الشمال"