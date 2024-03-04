بايدن يحذّر من أن ترامب لن يقرّ بالهزيمة في انتخابات 2024

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن سلفه ومنافسه المرجح في انتخابات 2024 دونالد ترامب، لن يقرّ بهزيمته في عملية الاقتراع في حال انتهت لصالح الرئيس الديموقراطي.



ونقلت مجلة "ذا نيويوركر" عن بايدن قوله إن "المهزومين الذين يخسرون دوما ليسوا لبقين"، وذلك في سيرة مطوّلة أعدتها عنه ونشرت الإثنين.



وأضاف أثناء الحوار الذي أجري في كانون الثاني: "أعتقد أنه سيقدم على أي شي ليحاول الفوز. اذا فزت، وعندما أفوز، أعتقد أنه سيحتج".