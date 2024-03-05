بيونغ يانغ تحذر من عواقب وخيمة لمناورات كوريا الجنوبية العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة

حذّرت كوريا الشمالية الثلاثاء سيول وواشنطن من دفع "ثمن باهظ" للمناورات العسكرية المشتركة والواسعة النطاق التي بدأتا بإجرائها هذا الأسبوع، وحضت الحليفتين على وقف هذه المناورات "المسعورة".



وهذا العام أعلنت بيونغ يانغ أن كوريا الجنوبية هي "عدوتها الرئيسية"، وأغلقت المؤسسات المخصصة لإعادة التوحيد والتواصل وهددت بشن حرب في حال انتهاك "0,001 ملم" من أراضيها.



وبدأت واشنطن وسيول مناوراتهما العسكرية السنوية خلال الربيع الاثنين بمضاعفة القوات المشاركة مقارنة بعام 2023، وذلك لتعزيز قدراتهما على الرد بوجه التهديدات النووية المتصاعدة باستمرار من بيونغ يانغ، وفق ما أعلنتا.



وقالت الحليفتان إن مناورات "درع الحرية" تتضمن 48 مناورة ميدانية وتدريبات على اعتراض الصواريخ وقصف وهجوم جوي وإطلاق نار حي.