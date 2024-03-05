الجيش الأميركي: الحوثيون استهدفوا سفينة حاويات في خليج عدن ولا إصابات

نقلت "رويترز" عن القيادة العسكرية المركزية الأميركية، بيانا أشارت فيه الى أن أحد صاروخين باليستيين مضادين للسفن اطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية على سفينة الحاويات إم.إس.سي سكاي 2 في خليج عدن أصاب السفينة مما تسبب في وقوع أضرار".



وأوضحت أن “التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات، ولم تطلب السفينة المساعدة وواصلت طريقها".