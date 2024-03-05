عدد المعدمين في إيران العام الماضي في أعلى حصيلة منذ 2015

نفّذت السلطات في إيران حكم الإعدام بحق 834 شخصًا، خلال العام 2023، في أعلى حصيلة منذ 2015، حسب تقرير لمنظمتين غير حكوميتين.



وسجّل عدد أحكام الإعدام، المنفذة شنقًا في إيران، زيادة العام الماضي بنحو 43 في المئة مقارنة بسنة 2022.



وهي المرة الثانية فقط خلال أكثر من عقدين، يُعدم فيها أكثر من 800 شخص في الجمهورية الإسلامية، بعد تنفيذ 972 حكمًا بالإعدام في 2015، حسب تقرير منظمة "حقوق الانسان في إيران" ومقرها النروج، والتحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ومقره باريس.



واتهمت المنظمتان إيران باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة، لبثّ الخوف، في الداخل، في أعقاب الاحتجاجات الواسعة، التي شهدتها البلاد، في الأشهر الأخيرة من العام 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني.



وقال مدير منظمة حقوق الانسان في إيران محمود أميري مقدّم إنّ زرع الخوف المجتمعيّ هو الوسيلة الوحيدة للنظام للتمسك بالسلطة، وعقوبة الإعدام هي أداته الأكثر أهمية.



واعتبر أميري مقدّم أنّ عدد الإعدامات في إيران لعام 2023 حصيلة هائلة.