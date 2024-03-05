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انفجار في قاعدة لطالبان في شمال شرق أفغانستان

أخبار دولية
2024-03-05 | 05:05
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انفجار في قاعدة لطالبان في شمال شرق أفغانستان
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انفجار في قاعدة لطالبان في شمال شرق أفغانستان

وقع انفجار في قاعدة عسكرية لطالبان، في القرب من مطار مدينة فيض أباد، عاصمة ولاية بدخشان في شمال شرق أفغانستان، وفق ما أعلن مصدر حكوميّ.
     
وأكّد مسؤول في حكومة طالبان وقوع انفجار في القاعدة من دون إضافة أي تفاصيل.
     
وما زال سبب الانفجار مجهولًا.
     
وقال سكان لوكالة فرانس برس إن دوي الانفجار سمع على بعد كيلومترين من المطار. 
     
وطوقت سلطات طالبان المنطقة المحيطة بموقع الانفجار.
     
وتقع القاعدة بالقرب من مطار فيض أباد الصغير الذي لا تستخدمه حاليا أي شركة طيران تجارية.

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