مجموعة إم.إس.سي لشحن الحاويات: سفينة الحاويات (سكاي 2) تواصل الإبحار إلى جيبوتي

أعلنت مجموعة إم.إس.سي لشحن الحاويات أنّ سفينة الحاويات التابعة لها (سكاي 2) تواصل الإبحار إلى جيبوتي، لإجراء مزيد من التقييم، بعد أن أصيبت بصاروخ، في القرب من عدن، في اليمن.



وأوضحت المجموعة التي تتخذ من سويسرا مقرًا في بيان أنّ الصاروخ تسبب في اندلاع حريق صغير أُخمد من دون إصابة أي من أفراد الطاقم.



وقال: "تواصل حاليًا رحلتها إلى جيبوتي وستصل اليوم لإجراء مزيد من التقييم."