المفاوضات بين حماس والوسطاء الدوليين متواصلة في القاهرة

تتواصل المفاوضات بين حركة "حماس" والوسطاء الدوليين، في القاهرة، للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، قبل رمضان.



وتجري المفاوضات في غياب إسرائيل.



وأشار القيادي في "حماس" باسم نعيم لرويترز إلى أنّ الحركة قدّمت مقترحها في شأن اتفاق لوقف إطلاق النار إلى الوسطاء، خلال يومين من المحادثات وتنتظر الآن ردًا من الإسرائيليين الذين غابوا عن هذه الجولة.



وقال نعيم إنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو لا يريد اتفاقًا والكرة في ملعب الولايات المتحدة للضغط عليه، للتوصل إلى اتفاق.